Der Wohnimmobilienanteil in offenen Immobilienfonds hat sich laut einer Studie innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt. Der auf Wohnimmobilien spezialisierte Fokus Wohnen Deutschland meldet derweil hohe Zuflüsse und neue Investitionen.Wohnimmobilien: Anteile steigen - zunächst auf niedrigem NiveauDie Asset Manager von offenen Immobilienfonds setzen offenbar zunehmend auf Wohnimmobilien. Das hat die in Hamburg ansässige Service-KVG Intreal herausgefunden und beruft sich dabei auf Zahlen des Branchenverbandes BVI. Demnach hat sich der Anteil innerhalb eines Jahres knapp verdoppelt. Laut der Recherche lag der Anteil gemessen an der Nettosollmiete bei 2,1 Prozent (30.06.2020). Ein Jahr zuvor habe der Anteil noch bei 1,1 Prozent (30.06.2019) gelegen. Trotz dieser Steigerung sei der Anteil aber nach wie vor gering. "Büro/Praxis" und "Handel/Gastronomie" sollen Anteile mit jeweils 54,1 Prozent bzw. 25,1 Prozent halten. "Bis zur Finanzkrise 2008 gab es praktisch keine Wohnungen in offenen Immobilien-Publikumsfonds. Seitdem wurden einige wenige auf Wohnimmobilien spezialisierte Produkte aufgelegt. Zu nennen sind hier vor allem der Fokus Wohnen Deutschland von Industria Wohnen, der UniImmo Wohnen ZBI von Union Investment und der Wertgrund WohnSelect D von Wertgrund", erklärt Michael Schneider, Geschäftsführer von Intreal, in der Mitteilung. Aus seiner Sicht steigt der Wohnanteil in den Fonds auch künftig weiter an.

