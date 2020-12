Monmouth Junction, N.j. (ots/PRNewswire) - CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO), ein führendes Unternehmen im Bereich der Intensivmedizin-Immunotherapie, das seine CytoSorb®-Blutreinigungstechnologie zur Behandlung von Zytokinsturm und tödlichen Entzündungen bei schwerkranken und herzchirurgischen Patienten weltweit vermarktet, gab den Start seiner internationalen Spendenaktion bekannt, mit dem das Unternehmen 100.000 US-Dollar zugunsten der weltweit tätigen gemeinnützigen Organisation CARE Deutschland sammeln will.Die internationale Kampagne, die heute beginnt und bis zum 31. Januar 2021 läuft, würdigt einen wichtigen Meilenstein des Unternehmens, nämlich den Versand von mehr als 100,000 CytoSorb Kartuschen weltweit. CytoSorbents verpflichtet sich, für jeden im Rahmen der Aktion gespendeten Betrag den gleichen Betrag zu spenden bis das Ziel erreicht ist. Alle eingenommenen Gelder gehen direkt an den CARE Notfallfonds COVID-19, aus dem Programme wie sanitäre Einrichtungen, Desinfektionsmittel und Aufklärung finanziert werden, um die Verbreitung von COVID-19 und anderen Krankheiten zu verhindern.Seit 75 Jahren arbeitet CARE weltweit an der Rettung von Leben und der Bekämpfung von Armut. Die Organisation setzt sich für soziale Gerechtigkeit und eine bessere Lebensqualität für die bedürftigsten Menschen der Welt ein. Im Jahr 2020 arbeitete CARE in über 100 Ländern und erreichte mit 1.300 Projekten mehr als 90 Millionen Menschen. Die Programme von CARE umfassen vor allem humanitäre Hilfe bei Naturkatastrophen, Hilfe bei der Bekämpfung von Hunger und Unterernährung, die Verbesserung des Wohlergehens von Müttern und Kindern, die Propagierung von sanitären Einrichtungen und guter Hygiene, um die Ausbreitung von Krankheiten wie COVID-19 zu verhindern, sowie die Unterstützung der Ausbildung junger Mädchen und der sicheren und fairen Arbeit von Frauen.Dr. Phillip Chan, Chief Executive Officer von CytoSorbents, erklärte: "CytoSorbents ist ein internationales Unternehmen, das sich in 66 Ländern weltweit dafür einsetzt, das Leben schwerkranker Patienten zu retten, einschließlich solcher, die mit schwerem Verlauf an COVID-19 erkrankt sind. Aus diesem Grund freuen wir uns, CARE bei seiner ähnlich gearteten Mission zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bedürftigsten zu unterstützen. CytoSorbents ist stolz darauf, für jede großzügige Spende unseres Netzwerks von Mitarbeitern, Investoren, Partnern, Kunden und anderen Unterstützern aus aller Welt den gleichen Betrag zuzuschießen. Unser Ziel ist es, 100.000 Dollar für CARE und seinen Notfallfonds für die Coronakrise zu sammeln. Da die meisten Länder, in denen wir tätig sind, auch von CARE unterstützt werden, wird diese Spendenkampagne eine Gelegenheit bieten, einen Beitrag für viele unserer eigenen Communities zu leisten. Bitte unterstützen Sie mit uns gemeinsam zur Weihnachtszeit diesen guten Zweck."Um an dieser Spendenvermittlungskampagne teilzunehmen, kann bis zum 31. Januar 2021 über den folgenden CytoSorbents-Link eine Spende an CARE gesendet werden: https://charity.cytosorb-therapy.com/en/home/ (er ist auch auf der Website von CytoSorbents zu finden).Information zu CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)Die CytoSorbents Corporation ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der intensivmedizinischen Immuntherapie, das sich auf Blutreinigung spezialisiert hat. Sein Vorzeigeprodukt CytoSorb® ist in der Europäischen Union zugelassen und wird in 66 Ländern weltweit vertrieben. Es handelt sich um einen extrakorporalen Zytokin-Absorber, der entwickelt wurde, um den "Zytokinsturm" oder das "Zytokin-Freisetzungssyndrom" zu reduzieren, das sonst bei häufigen kritischen Erkrankungen zu massiven Entzündungen, Organversagen und Tod führen kann. Bei diesen Erkrankungen ist das Sterberisiko extrem hoch, und es gibt keine wirksame Behandlung. CytoSorb® wird auch während und nach herzchirurgischen Eingriffen eingesetzt, um Entzündungsmediatoren zu entfernen, die zu postoperativen Komplikationen, einschließlich des Versagens mehrerer Organe, führen können. CytoSorb® wurde bisher in mehr als 110.000 Behandlungen beim Menschen eingesetzt. CytoSorb hat Erweiterungen der CE-Kennzeichnung für die Entfernung von Bilirubin (Lebererkrankung), Myoglobin (Trauma) und sowohl Ticagrelor als auch Rivaroxaban während kardiothorakaler Eingriffe erhalten. CytoSorb hat in den Vereinigten Staaten die FDA Emergency Use Authorization (FDA-Notfallzulassung) für den Einsatz bei kritisch kranken COVID-19-Patienten mit drohendem oder bestätigtem Atemversagen unter bestimmten Umständen erhalten. CytoSorb wurde ebenfalls die FDA Breakthrough Designation verliehen, für die Entfernung von Ticagrelor in einem kardiopulmonalen Bypass-Kreislauf während einer akuten und dringenden kardiothorakalen Operation.Die Reinigungstechnologien von CytoSorbents basieren auf biokompatiblen, hochporösen Polymerkügelchen, die durch Poreneinfang und Oberflächenadsorption toxische Substanzen aktiv aus Blut und anderen Körperflüssigkeiten entfernen können. Die Technologien des Unternehmens haben von DARPA, der U.S. Army, dem U.S. Department of Health and Human Services, den National Institutes of Health (NIH), dem National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), dem U.S. Special Operations Command (SOCOM), der U.S. Army, dem U.S. Special Operations Command (USSOCOM), der U.S. Air Force, dem Air Force Material Command (USAF/AFMC) und anderen nicht verwässerte Zuschüsse, Verträge und andere Förderungen von mehr als 38 Millionen USD erhalten. Das Unternehmen hat zahlreiche Produkte in der Entwicklung, die auf dieser einzigartigen Blutreinigungstechnologie basieren und durch zahlreiche US-amerikanische und internationale Patente und mehrere anhängige Anmeldungen geschützt sind, darunter ECOS-300CY, CytoSorb-XL, HemoDefend-RBC, HemoDefend-BGA, VetResQ, K+ontrol, ContrastSorb, DrugSorb und andere. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites der Gesellschaft unter www.cytosorbents.com und www.cytosorb.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. 