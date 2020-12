Der USD/JPY tut sich schwer, am Freitag eine geradlinige Bewegung in die eine oder andere Richtung zu machen - Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im November um 245.000 - Der US-Dollar-Index bleibt nach den Daten um 90,50 - Der USD/JPY kletterte auf ein neues Tageshoch von 104,12 als Reaktion auf den US-Arbeitsmarktbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...