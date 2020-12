Am Freitag warteten die Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarkt und notierten weitestgehend in ruhigem Fahrwasser. Zum Handelsende konnte dann noch einmal steigende Kurse verzeichnet und die Woche insgesamt solide beendet werden. Was waren die Treiber? Ruhiger Wochenausklang im DAX Der Handelsstart im DAX erfolgte erneut nahezu unverändert und brachte einmal kurzzeitig am Vormittag die runde 13.300er-Marke zurück auf die Kurszettel. Dies war allerdings ...

