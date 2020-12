Euro Dollar Kurs (EUR/USD): Der EUR/USD Kurs überwand in dieser Woche die 1,19 und erreichte die nächste runde Marke bei 1,21 USD je Euro. Ein fallender US Dollar und mehr oder weniger robuste Daten aus der EU stützen. Wir blicken auf die US Arbeitsmarktdaten am Freitag. EUR/USD KURS über 1,21 In der kommenden Woche steht das EZB Meeting an. Dass der EUR/USD bereits bei 1,21 notiert, die Reden von Lagarde und Lane in dieser Woche jedoch so gut wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...