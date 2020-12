Neue CBN-Vorschriften ermöglichen es Begünstigten, Geld in US-Dollar abzuheben, um offizielle Überweisungen nach Nigeria zu fördern

Wie WorldRemit, ein führendes Unternehmen im Bereich des digitalen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs, bekanntgab, können jetzt Kunden in Nigeria Überweisungen in Fremdwährung (USD) über die Anbieter von Bargeldabholdienstleistungen des Unternehmens erhalten. Nach der Ankündigung der Central Bank of Nigeria (CBN) vom Vortag passte sich WorldRemit rasch an die neuen Anforderungen an und war somit der erste digitale Dienst, der seinen Kunden weltweit die Möglichkeit bietet, in Nigeria Bargeld in US-Dollar abzuholen. WorldRemit ermöglicht Nigerianern in über 50 Ländern rund um den Globus, ihre Familie und Freunde in Nigeria zu unterstützen.

Der Beschluss der nigerianischen Zentralbank (CBN), internationale Geldtransfers in ausländischer Währung zuzulassen, zielt darauf ab, für mehr Liquidität auf dem Devisenmarkt zu sorgen. Die Zentralbank erklärte, dass die neue Regelung Teil ihrer Bemühungen sei, den Empfang und die Verwaltung von ausländischen Überweisungen nach Nigeria zu liberalisieren, zu vereinfachen und zu verbessern.

Gbenga Okejimi, Country Manager, Nigeria und Ghana, bei WorldRemit, dazu: "Wir sind sehr erfreut, mitteilen zu können, dass unsere Kunden Geld unverändert nahtlos über WorldRemit nach Nigeria senden können. Wir haben eine neue Option hinzugefügt, um US-Dollar zur Abholung von Bargeld an ca. 3.500 Barauszahlungsstellen im ganzen Land zu senden. Dadurch werden internationale Zahlungen für Nigerianer während der Ferienzeit, in der wir typischerweise einen Anstieg der Überweisungen verzeichnen, komfortabler." Gbenga Okejimi hob hervor, dass WorldRemit-Kunden unverändert rasch und sicher Geldtransfers nach Nigeria tätigen können über verschiedene Auszahlungsmethoden wie Bankkonten, Bargeldabholung und Aufladen der Sendezeit.

Aus Erhebungen geht hervor, dass etwa 15 Millionen Migranten aus Nigeria in Ländern wie den USA, Großbritannien, Kanada und Italien leben. Die Wochenzeitung The Economist schätzt, dass Nigeria allein im Jahr 2018 Überweisungen in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar erhalten hat und damit der größte Empfänger in Afrika ist.

Die Bemühungen der nigerianischen Zentralbank und von WorldRemit belegen den kooperativen Ansatz zur Unterstützung der Überweisungsströme nach Nigeria.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.worldremit.com.

