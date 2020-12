Berlin - Vor dem Nikolaustag am 6. Dezember hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dazu aufgerufen, beim Kauf von Schoko-Weihnachtsmännern auf die Produktionsbedingungen zu achten. "Noch immer schuften 1,5 Millionen Jungen und Mädchen auf den Kakaoplantagen Westafrikas, wo rund 70 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Kakaos angebaut wird", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



"Kinderarbeit hat dort in den letzten zehn Jahren nicht abgenommen." Müller kritisierte, in den Supermärkten seien "viel zu wenig fair produzierte Weihnachtsmänner" zu finden. Um so wichtiger sei es, dass sich die Verbraucher beim Einkauf an entsprechenden Hinweisen orientierten. "Jeder kann etwas Gutes tun und einen fair produzierten Weihnachtsmann kaufen", sagte er.



"Damit verbessern wir ganz konkret die Einkommen der Familien in Westafrika, so dass Kinder nicht mitarbeiten müssen."

