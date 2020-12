MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu CDU und CSU vor der Bundestagswahl:

"Was immer man von Söder menschlich und/oder politisch halten mag, er gibt gegenwärtig ein gutes Beispiel dafür ab, wie man als Unionspolitiker das Abrutschen aus dem Status der Volkspartei verhindern kann. Söder versteht es, den Eindruck zu erwecken, die CSU unter ihm sei gleichermaßen Partei der Sicherheit und Partei des gesellschaftlichen Wandels, sei es in Fragen der Digitalisierung, der Frauenpolitik oder, begrenzt, der praktischen Ökologie. Gewiss, jene, die unter Wandel etwas anderes verstehen, sehen in der Söder'schen Modernität der CSU nicht mehr als einen Etikettenschwindel. Die Mehrheit der Wähler und Wählerinnen in Bayern aber empfindet das anders."/ra/DP/jha