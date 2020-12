Warren Buffett besitzt heute, obwohl er schon 37 Mrd. US-Dollar für wohltätige Zwecke gespendet hat, ein Vermögen von etwa 87,2 Mrd. US-Dollar (04.12.2020). Zusammengerechnet käme er auf 124,2 Mrd. US-Dollar, wobei die weitere Verzinsung der 37 Mrd. US-Dollar nicht einmal berücksichtigt wurde. Früh übt sich, wer einmal ein Meister werden will Der heute so bekannte Investor wurde lange Zeit kaum beachtet. 1930 mitten in der großen Wirtschaftskrise geboren, begann er mit nichts und las später jedes ...

