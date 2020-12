Die Schweiz ist ein kleines, beschauliches Land. In dem Alpenland wohnen circa 8,6 Mio. Einwohner auf einer Fläche von 41.285 km². Zum Vergleich: In der EU leben mit 446 Mio. Einwohnern über 50-mal so viele Menschen wie in der Schweiz auf circa dem Hundertfachen der Fläche. So weit, so klein. Blicken wir aber einmal auf die Aktienmärkte des europäischen Kontinents - und plötzlich wird die Schweiz zum absoluten Schwergewicht. Die drei wertvollsten Unternehmen Europas kommen allesamt aus der Schweiz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...