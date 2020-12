05.12.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kann in dieser Woche auch die 2.600-Punkte-Marke überspringen, der Aufwärtstrend ist ungebrochen. Auch wenn die Aufwärtsbewegung in letzter Zeit etwas an Dynamik verloren hat, so befindet sich der RSI immer noch tief im überkauften Bereich. Von den technischen Indikatoren hervorzuheben sind die 50- und 200-Tage- Linien, die nun einander schneiden und somit ein "Goldenes Kreuz" ausbilden, ein starkes Kaufsignal. Die letzte Begegnung dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...