Der Deal mit Ryanair ist ein Befreiungsschlag für Boeing. Der avisierte Listenpreis von rund 9,5 Mrd. US-Dollar ist natürlich nur Makulatur. Boeing muss dieses Feigenblatt hochhalten, um in den Verhandlungen mit den anderen Airlines noch einen Fuss auf den Boden zu bekommen. Wer jedoch verbindliche Grossaufträge abgibt, und Ryanair ist hier führend, bekommt schon Discounts von bis zu 50 % auf den Listenpreis angeboten, wenn die Auftragsbücher bei Boeing voll sind. In der Krise, wo Boeing nichts anderes als Stornierungen hereinbekommt, fällt der Discount noch grösser aus. Brancheninsider gehen davon aus, dass die Iren nur 30 % des Listenpreises gezahlt haben.Was jedoch für Boeing zählt, ist die Signalwirkungen. Denn die 737 MAX hat zahlreiche wirtschaftliche Vorteile, die die Fluggesellschaften brauchen, wenn sie die notwendige Finanzierungskraft haben, um sich die Maschinen zu leisten. Die 737 MAX verbrauchen bis zu -16 % weniger Treibstoff als die letzte Generation, haben eine optimale Grösse für die üblichen Inlandsflüge und sind deutlich leiser, was bei immer mehr Flughäfen als neue Voraussetzung eingeführt wird. Jede Airline, die Kunde bei Boeing ist, wird diese Gelegenheit nutzen wollen. Die Frage ist nur, ob sie es können.

