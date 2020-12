Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2020 haben sich die Verbrauchergewohnheiten dramatisch verändert; dies spiegelt sich in der Anpassung wider, die in Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt zu beobachten ist. Da sich immer mehr Menschen Online-Diensten zuwenden, hat sich die Abhängigkeit vom mobilen Internet beschleunigt.Dies zeigt sich am Wachstum von Online-Diensten für den Heimgebrauch auf Abruf, wie z.B. die Lieferung von Lebensmitteln, die allein in diesem Jahr um 25 % des Bruttoverkaufswertes (Gross Merchandising Value, GMV) auf rund 195 Milliarden US-Dollar anstieg. Die Kunden suchen eindeutig nach Bequemlichkeit als Teil ihres modernen Lebensstils und lassen sich die Dienstleistungen eher nach Hause liefern, als dass sie auf eigene Faust zu den Einzelhandelsgeschäften fahren. Dies ist weltweit zu beobachten, wobei China das Wachstum anführt. China verfügt nun über den größten und am schnellsten wachsenden Markt für Online-Home-Dienste auf Abruf, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 % auf 181 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.Wir können dies zwar teilweise auf die globale Pandemie zurückführen, aber es lohnt sich auch, den Gesamtkontext der letzten Jahre zu betrachten. Diese Verhaltensweisen haben Organisationen, die dank der Technologie Schwierigkeiten haben, neue Kunden zu erreichen, gelegentlich Probleme bereitet, aber sie haben auch einige aufregende Möglichkeiten für diejenigen eröffnet, die bereit sind, eine digitalere Welt zu erkunden.Die sich verändernde Welt der Lifestyle-IndustrieVon der Nahrungsmittellieferung bis hin zu breiteren Lifestyle-Industrien müssen sich die Unternehmen an diesen Wandel anpassen, um im Leben der Verbraucher relevant und erfolgreich zu bleiben. Vor allem erfolgreiche Unternehmen in der Industrie und im Lifestyle-Sektor nutzen den technologischen Fortschritt für ihren Fortschritt.Im Jahr 2019 machte die Lieferung von Lebensmitteln etwa 80 % aller Lebensmittelbestellungen aus, trug aber nur zu etwa 30 % zum Bruttogewinn bei. Nahrungsmittellieferungen waren in den letzten Jahren so populär, dass im Jahr 2017 70 % aller Lieferungen in den USA mit Nahrungsmitteln zu tun hatten. Seit 2017 müssen die Lebensmittellieferdienste Schwächen erkennen und sich kontinuierlich anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.Diese wechselnden Verbrauchertrends beeinflussen die Art und Weise, wie Online-Organisationen ihre Geschäfte abwickeln. Einzelpersonen greifen zunehmend auf ihre Smartphones zurück, um Lebensmittel und andere Produkte zu finden, zu stöbern und zu bestellen, was Appetit auf hochwertige und maßgeschneiderte Plattformen wie Meituan macht. Insbesondere demonstriert Meituan, wie Lifestyle-Anwendungen sich in einem sich entwickelnden Verbrauchermarkt anpassen und gedeihen können. Die Superapp ist jetzt die Nummer eins unter den Lifestyle-Einkaufs- und Dienstleistungsplattformen, mit einem geschätzten Marktwert von 250 Milliarden US-Dollar im Oktober. Die Plattform ist erfolgreich, weil sie die Bereitschaft zeigt, den digitalen Wandel zu akzeptieren und einen Dienst anbietet, den die Verbraucher lieben.Auch bei anderen On-Demand-Diensten ist in allen Sektoren ein Wettbewerbswachstum zu verzeichnen. Meituan berichtet zum Beispiel, dass es rund 400 und 60 Millionen Nutzer bedient und 6,3 Millionen Händler für Dienstleistungen wie Hotel- und Flugbuchungen, Online-Einzelhandel und andere neue Dienstleistungen unterstützt.Abgesehen davon, dass die Nachfrage insgesamt zunimmt, werden die Verbraucher immer vertrauter mit neuen Technologien wie Maschinelles Lernen (Machine Learning, ML) und digitalen Assistenten und suchen daher nach Online-Plattformen, die diese Fähigkeiten integrieren.Huawei bietet Unternehmen die Möglichkeit, nahtlosere Dienstleistungen für ihre Kunden zu schaffenDa sich immer mehr Lebensmittelgeschäfte und Online-E-Commerce-Plattformen der Herausforderung stellen, mehr Kunden über mobile Online-Lieferdienste zu erreichen, ist der Wettbewerb stark ausgeprägt. Die Online-Bestellung von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs bietet den Verbrauchern die Möglichkeit, Zeit und Energie zu sparen, da ihnen per Fingerzeig eine oft riesige Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Die Unterstützung von Huawei liefert die Technologie, die erforderlich ist, um auf diesem Markt wettbewerbsfähig und relevant zu bleiben. Zunächst einmal bietet es den Verbrauchern einen direkteren Zugang zu lokalen Restaurants und Lebensmittelgeschäften sowie eine Verbindung zu E-Commerce-Plattformen; sie können sich problemlos durch die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten bewegen.Dieselbe Technologie wird verwendet, um regelmäßige Aktualisierungen und Benachrichtigungen über Lebensmittel und Lieferungen zu liefern und den Benutzern die Möglichkeit zu geben, direkte Reservierungen und Buchungen für Besuchstermine in nahe gelegenen Restaurants vorzunehmen. Dies erstreckt sich auch auf den Online-E-Commerce-Einkauf und die Lieferung. Ohne den Bahnsteig verlassen zu müssen, können Huawei-Benutzer ein Taxi zum Restaurant bestellen, die gleichen Zahlungsdetails verwenden und sogar den direkten Wegweisern an den Restauranteingängen folgen, um die Navigation zum exakten, genauen Standort zu erleichtern. Verglichen mit dem traditionellen GPS-Positionierungsfehler von 10 Metern kann Huawei Assistance eine Positionierungsfehlertoleranz von nur einem Meter erreichen.Die Möglichkeiten enden jedoch nicht damit, denn das ML Kit von Huawei kann auch integriert werden, um schnell Online-Coupons für diejenigen zu finden, die in ihren Lieblingsrestaurants bestellen möchten. Über die Welt der Nahrungsmittellieferungen und des Auswärtsverzehrs hinaus hilft Huawei Assistance auch anderen Anbietern von Lifestyle-Produkten, ihr Geschäft durch Technologie auszubauen. Der Huawei-Assistent kann seinen Benutzern sogar Flüge und Hotels empfehlen, wobei er Reise-, Lifestyle-, Unterhaltungs-, Arbeits- und Familienszenarien abdeckt.Huawei-Technologie hilft Unternehmen, neue Technologien zum Erfolg zu führenIn den nächsten Jahren wird der Bedarf an On-Demand-Home-Diensten weiter wachsen und den Unternehmen, die in der Lage sind, sich anzupassen, ein großes Potenzial und große Chancen bieten.Um erfolgreich zu sein, werden Unternehmen, die sich zunächst auf Größe und Effizienz konzentrieren, die Führung übernehmen, die in der Lage sind, ihre Anpassungen an ihren bestehenden Kundenstamm deutlich zu demonstrieren sowie neue Kunden zu erreichen. Der beschleunigte Wandel, der sich im Laufe des Jahres 2020 vollzieht, hat gezeigt, wie Unternehmen, die sich an den veränderten Lebensstil der Verbraucher anpassen können, florieren können.Während die Online-Lifestyle- und Lebensmittelzulieferindustrie weiter wächst, ist Huawei bestrebt, Unternehmen jeder Art und Größe dabei zu unterstützen, mit den laufenden Veränderungen in diesem Sektor Schritt zu halten und neue Technologien zu fördern, um in der heutigen, zunehmend onlineisierten Welt erfolgreich zu sein.Gavin Kinghall Were, VP, Global Head of BD Solutions bei Huawei, diskutierte das Thema ausführlich während Huaweis Meisterklasse EmpowerInnovations, 'Empowering lifestyle, mit Huawei AppGallery' am 3. Dezember, im Rahmen der jährlichen Web Summit Tech-Konferenz. Die Session kann hier eingesehen werden: https://consumer.huawei.com/en/partners/videolibrary/lifestyle-websummit/Pressekontakt:Jamie Jihuaweiappgallery@huawei.comOriginal-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147103/4782982