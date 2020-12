Berlin (ots) - Bei der großen TV-Gala EIN HERZ FÜR KINDER im ZDF wurde am Samstagabend, 5. Dezember 2020, die einmalig großherzige Spendensumme von 25.977.285 Euro erzielt, erstmals kamen über 25 Millionen Euro für Kinder in Not zusammen. Moderiert wurde Deutschlands größte TV-Spendenshow von Johannes B. Kerner. Die Produktion der Sendung fand aufgrund von Corona unter strengen Hygienemaßnahmen erstmals ohne Studiopublikum statt, erreichte aber umso mehr die Herzen der Zuschauer.Johannes B. Kerner: "Danke, dass Sie dieses Herz für Kinder gezeigt haben. Ein Wahnsinnsergebnis.""Sie haben wirklich ein großes Herz für Kinder - ein goldenes Herz!": Bundesgesundheitsminister Jens Spahn überreicht Box-Legende Wladimir Klitschko Das GOLDENE HERZDas diesjährige GOLDENE HERZ ging an Wladimir Klitschko. Damit zeichnet EIN HERZ FÜR KINDER den ehemaligen Box-Weltmeister für das große Engagement aus, mit dem er zusammen mit seinem Bruder Vitali unter dem Motto, "jedes Kind soll lernen, dass es selbst die bewegende Kraft seines Lebens ist", in aller Welt hilft. Die Laudatio hielt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der "Dr. Eisenfaust" DAS GOLDENE HERZ überreichte: "Wladimir Klitschko, Sie haben wirklich ein großes Herz für Kinder - ein goldenes Herz!"Mehr als 80 Prominente nahmen während der Sendung die Spenden entgegenAn den Spendentelefonen glühten auch in diesem Jahr wieder die Leitungen. Mehr als 80 Prominente nahmen die großzügigen kleinen und großen Spenden der Zuschauer entgegen und unterstützten so die großzügige Spendensumme.Unter anderem griffen zum Hörer: Model Elena Carriére, Moderatorin Nazan Eckes, Schauspielerin Ulrike Folkerts, Schauspielerin Uschi Glas, die 2019 mit dem GOLDENEN HERZ ausgezeichnet wurde, Schauspieler Dieter Hallervorden, Schauspieler Thomas Heinze, Schauspieler Hannes Jaenicke, Autorin und Moderatorin Laura Karasek, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die Social Media-Stars Lisa und Lena sowie Musikerin Loredana, die selbst 100.000 Euro spendete. Außerdem dabei: Schauspieler Sven Martinek, Moderatorin Sylvie Meis, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, Schauspieler Elyas M'Barek, Schauspielerin Valerie Niehaus, Starkoch Alfons Schuhbeck, Unternehmer Frank Thelen, die Schauspielerinnen Simone und Sophia Thomalla, "The BossHoss" Alec Völkel und Sascha Vollmer, Schauspielerin Christine Urspruch sowie Fußballweltmeister Roman Weidenfeller.Barbara Schöneberger erzauberte Bares mit "AHA"-RegelTV-Star Barbara Schöneberger verkündete in der TV-Gala die neue Bedeutung der "AHA"-Regel: Anschleichen, hypnotisieren und abkassieren. Unter diesem Motto gelang es ihr mit Unterstützung des kleinen, großen Magiers "Magic Maxl", den prominenten Gästen vor Ort den einen und anderen großzügigen Euro zu entzaubern.Kleine Helden, große Helfer und starke GefühleStar-Geiger David Garrett, Moderator und Sänger Giovanni Zarrella sowie Multitalent Verona Poth stellten in der Sendung emotionale und bewegende Schicksale von Kindern vor, denen mit den Spenden von EIN HERZ FÜR KINDER geholfen werden kann. David Garrett rief zu Hilfe für Slums in Namibia auf. Der Star-Geiger hat die 25-jährige Studentin Lena Palm, die diese Hilfsprojekte vorantreibt, vor Ort in Afrika besucht. Mit den Spenden soll unter anderem eine neue Suppenküche gebaut werden. Giovanni Zarrella machte auf die unheilbare Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose aufmerksam. Der Sänger besuchte den kleinen erkrankten Gino auf der beengten Kinderstation im Homburg, die durch Spenden mit einem Anbau erweitert werden soll. Verona Pooth berichtete sehr berührt vom Kinderhaus in Gotha, das Kindern, die in ihrer Familie nicht mehr sicher leben können, Schutz und Hilfe bietet.Einmaliger Auftritt von Helene Fischer und Andrea BocelliFür einen einmaligen Moment sorgte Schlagerstar Helene Fischer. Eigentlich wollte die Sängerin in diesem Jahr eine künstlerische Auszeit nehmen, doch für EIN HERZ FÜR KINDER machte sie eine Ausnahme und sang zusammen mit Weltstar Andrea Bocelli das emotionale Duett "The Prayer". In der Sendung traf sie auch auf ihren ehemaligen Partner Florian Silbereisen, der mit Thomas Anders mit der Ballade "Und brennen 100.000 Kerzen" die Herzen berührte. Andrea Bocelli sorgte mit "Hallelujah" für einen musikalischen Moment, der unter die Haut ging. Besonders berührend war der Auftritt der 15jährigen "The Voice Kids"-Finalistin Marie Sophie, die für ihre verstorbene beste Freundin "Somewhere Over The Rainbow" sang.Auch die weiteren Show-Acts brachten die Zuschauer in die richtige Spendenstimmung wie Max Raabe und LEA zusammen mit dem Palast-Orchester und dem Hit "Guten Tag, liebes Glück" sowie Michael Patrick Kelly mit "Beautiful Madness". Weiterer musikalischer Höhepunkt: Die EIN HERZ FÜR KINDER-All-Star-Band mit Pasquale Aleardi, Thomas Anders, Natalia Avelon, Ella Endlich, Glasperlenspiel, Kelvin Jones, LEA, Max Raabe, Florian Silbereisen und Giovanni Zarella mit "Do they know it's Christmas?" Für den krönenden Abschluss der sorgte wiederum Helene Fischer mit dem Song "Never Enough" aus dem Film "The Greatest Showman".EHFK: Backstage-Show mit Cathy Hummels und Social Media-StarsSchon vor der abendlichen TV-Gala präsentierte EIN HERZ FÜR KINDER am Nachmittag die Backstage-Show mit Cathy Hummels auf BILD.de. Die Moderatorin sammelte zusammen mit verschiedenen Social-Media-Stars wie Ina und Dennis Aogo, Mrs. Bella, Elena Carriére, Liz Kaeber, Lisa und Lena sowie Alica Schmidt ebenfalls jede Menge Spenden für den guten Zweck.Über "Ein Herz für Kinder"Seit 42 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit mehr als 337 Millionen Euro konnte der Verein seitdem helfen. Das Besondere: Jeder Cent der Spenden fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durch Zinseinnahmen gedeckt.Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.Gespendet werden kann auch weiterhin auf folgendes Spendenkonto: BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder", Kontonummer 067 67 67 | Deutsche Bank Hamburg | BLZ 200 700 00 | IBAN DE60 2007 0000 0067 6767 00 | BIC DEUTDEHH. Außerdem können Spenden auch unter der Hotline 01802-10 10 10 (Festnetz: 6 Cent/Anruf, mobil: max. 42 Cent/Minute), online unter EHFK.de sowie per PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder abgegeben werden.Mehr Informationen zu "Ein Herz für Kinder" finden Sie unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/. 