München (ots) -- CHECK24 hilft - Spendensumme innerhalb von drei Jahren auf 890.000 Euro gewachsen- CHECK24 baut Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche weiter aus Gutes tun und sich für die Schwachen in der Gesellschaft einsetzen - bedürftige Kinder und Jugendliche. Dieses Ziel ist ein wesentlicher Baustein des Engagements von CHECK24 hilft, und auch einer der Hauptgründe für die Unterstützung der Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Ein Einsatz, der sich lohnt. Denn seit 2017 wurden so rund 890.000 Euro für die zahlreichen Kinderhilfsprojekte gesammelt.CHECK24 baut Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche weiter aus"Für das großartige Engagement unserer Kunden möchten wir uns bedanken. Es hat uns sehr beeindruckt, dass trotz der aktuell sehr schwierigen Zeit soziale Projekte wie die von BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder" von unseren Kunden so großzügig unterstützt werden", sagt Dr. Henrich Blase, Gründer und Geschäftsführer von CHECK24. "Grund genug für uns, den Betrag zu verdoppeln und auf 290.000 Euro aufzustocken."Auch Ulrike Zeitlinger-Haake, 1. Vorstandsvorsitzende von BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder" betont, "Corona hat uns allen auf eindringliche und unbarmherzige Weise gezeigt, wie zerbrechlich unsere Welt, unser Leben und unsere Gesundheit ist. Hinter der weltweiten Covid19 -Pandemie verblasst Vieles. Dass Kinder nicht schutzlose Opfer werden, verdient aktuell unsere größten Anstrengungen".Gemeinsam Gutes tun - das Punktespenden-Programm von CHECK24Nutzer des CHECK24-Kundenkontos können ihre Punkte spenden und damit Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland unterstützen. Für die Kinderhilfsprojekte von BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" haben CHECK24-Kunden Punkte im Wert von 144.500 Euro gespendet. CHECK24 wandelt diese Punkte in Geld für soziale Projekte um und stockt die Beträge je nach Projektbedarf und gesellschaftlichem Nutzen auf.Soziale Verantwortung bei CHECK24CHECK24 ist sich seiner sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Deswegen wurde im Jahr 2016 das Drei-Säulen-Programm CHECK24 hilft ins Leben gerufen. Gemeinsam mit unseren Kunden (Punktespenden-Programm), unseren Mitarbeitern (Mitarbeiterengagement) und gemeinnützigen Partnern (Förderprogramm) unterstützen wir unterschiedliche Aktionen und Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.Über BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder"BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" ist eine international aktive Hilfsorganisation, gegründet 1978 von Axel Springer. Rund 355 Millionen Euro sind seitdem für bedürftige Kinder und Jugendliche an Spenden eingegangen. Der Förderschwerpunkt liegt in Deutschland. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Das Besondere: Jeder Cent Ihrer Spende fließt direkt in Kinderhilfsprojekte.