06.12.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktkommentar von Raiffeisen Research: In den letzten Tagen erreichte der US-Aktienmarkt (wieder einmal) neue Allzeithochs. Noch stärker war die Performance im abgelaufenen November aber in Europa: Angesichts der massiven Sektorrotation (hin zu zyklischen, "old Economy" Sektoren) verzeichneten viele Indizes in Europa den stärksten Novemberanstieg seit Jahrzehnten - mit teilweise über 20 % Kursperformance! Der mittelfristige Ausblick (die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...