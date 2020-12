Unterföhring (ots) -- Die Veranstaltung in Zürich am Montag ab 18.00 Uhr live auf Sky Sport News- Moderator Gregor Teicher und Kommentator Kai Dittmann führen durch die Auslosung und analysieren im Nachgang das Ergebnis- Das "Transfer Update" im Anschluss ab 19.00 Uhr mit einem Schwerpunkt auf Katar 2022- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar Unterföhring, 6. Dezember 2020 - In weniger als zwei Jahren startet die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022. Bevor es so weit ist, müssen zunächst die 31 Teilnehmer, die neben dem Gastgeberland Katar bei er Endrunde um den größten Titel im Weltfußball kämpfen, ermittelt werden.Wie steinig der Weg für Europas Nationalmannschaften zu einem der 13 der UEFA zustehenden Startplätze wird, erfahren Fußballfans bei Sky Sport News live. Der Free-TV-Sender überträgt am Montag die UEFA-Vorrundenauslosung für Katar 2022 ab 18.00 Uhr live.Im Rahmen der Veranstaltung in Zürich werden die zehn Qualifikationsgruppen ausgelost, in denen die 55 Mitgliederländer der UEFA von März bis November 2021 ins Rennen um ein Ticket nach Katar gehen. Die deutsche Nationalmannschaft ist dabei eines der zehn Teams in Topf eins, in dem sich außerdem auch Titelverteidiger Frankreich, Europameister Portugal, Belgien, Spanien, Italien, England, Kroatien, Dänemark und die Niederlande befinden. Rafael van der Vaart und Weltmeister Daniele de Rossi werden Jaime Yarza, geschäftsführender FIFA-Wettbewerbsdirektor, bei der Auslosung assistieren.Nur die zehn Gruppensieger fahren sicher zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022. Die zehn Gruppenzweiten und zwei über die UEFA Nations League ermittelte Mannschaften kämpfen im Anschluss im März 2022 um die drei verbleibenden Plätze.Moderator Gregor Teicher und Kommentator Kai Dittmann begleiten die Veranstaltung im Studio von Sky Sport News und analysieren im Nachgang das Ergebnis mit zugeschalteten Experten.Im Anschluss an die Auslosung folgt um 19.00 Uhr das "Transfer Update". Marc Behrenbeck und Max Bielefeld greifen die Auslosung auf und wagen einen Ausblick auf das Jahr 2022 und die Frage, wessen Stern in Katar aufgehen könnte.Neben der Ausstrahlung im Free-TV steht Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4783235