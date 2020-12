Ein Jahr nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot des steirischen Sensorherstellers ams für die deutsche Osram sind viele Mitarbeiter des Münchner Traditionskonzerns in Sorge. Die Österreicher sind im Begriff, die Macht in München komplett zu übernehmen. Jetzt werde sich zeigen, ob sich ams an die bei der Übernahme getroffenen Vereinbarungen halte, sagt Klaus Abel, der für die deutsche Gewerkschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...