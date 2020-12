Obwohl die Volatilität der Aktienmärkte immer präsent ist, war dieses Jahr wirklich etwas anderes. Wir haben miterlebt, wie der Richtwert S&P 500 in etwa einem Monat mehr als ein Drittel seines Wertes verlor und in weniger als fünf Monaten alles wieder wettmachte, was verloren war. Das sind ungefähr die Preisschwankungen eines Jahrzehnts, zusammengepfercht in einem halben Jahr. Doch so wie die Anleger im März im Zusammenhang mit der Sorge über die Corona-Pandemie (COVID-19) überreagiert haben, scheinen ...

