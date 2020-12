München (ots) - "Impfgegner oder Impfverweigerer sind Leute, die sagen: Ich will nicht geimpft werden. Ich will nicht, dass meine Kinder geimpft werden. Und die haben mit der Corona-Geschichte deutlich Zulauf gewonnen", sagt der promovierte Journalist und Marketing-Spezialist Prof. Alexander Güttler im Pharma Fakten-Interview. Er ist Gründer und CEO von KOMM.PASSION: Mit einer Social Media-Analyse wollte die Agentur herausfinden, wer die Menschen sind, die Impfungen skeptisch sehen. Herausgekommen ist eine Milieu-Studie. Sie kommt zu überraschenden Ergebnissen.Mehr dazu lesen Sie auf Pharma Fakten: https://ots.de/s6EqEC.Die Milieustudie ist am 12.10.2020 in einem Dossier von KOMM.PASSION erschienen: https://www.komm-passion.de/news-dossiers/detail/immun-gegen-impfen-eine-milieustudie. Der Titel des Dossiers lautet: "Impfgegner-Verweigerer". Prof. Güttler erklärt den Hintergrund: "Wir verweigern uns der Impfgegnerschaft, weil es ein Rückschritt ist, wenn pauschale Impfgegnerschaft salonfähig wird."Impfen in Deutschland: Wo ist der Ehrgeiz?Im zweiten Teil des Dossiers wirft Florian Martius, Chefredakteur von Pharma Fakten, einen konstruktiven Blick auf das impfmüde Deutschland: "Es herrscht in Deutschland eine merkwürdige Dissonanz zwischen der Einsicht in die Kraft von Impfungen, der vorhandenen Evidenz und der - mäßigen - Power, mit der man hohe Impfquoten erreichen will. Dabei sind alle Instrumente vorhanden, um die Impfbereitschaft nachhaltig zu erhöhen."https://www.pharma-fakten.de/news/details/999-impfen-in-deutschland-wo-ist-der-ehrgeiz/Weitere Artikel, Grafiken und Fakten rund um das Thema "Impfen" finden Sie hier: https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/impfen/PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandPHARMA FAKTEN ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 15 Unternehmen und ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Kern der Initiative ist die Online-Plattform www.pharma-fakten.de (http://www.pharma-fakten.de), an der eine eigenständige Redaktion kontinuierlich arbeitet. Pharma Fakten berichtet seit 2014 regelmäßig über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische und ökonomische Hintergründe.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/4783281