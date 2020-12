(Korrigiert wurden die Erwartung und der Vorjahreswert bei den Exporten)

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesischen Exporte sind sprunghaft gestiegen. Die Ausfuhren legten im November in Dollar gemessen unerwartet stark um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie der chinesische Zoll am Montag in Peking berichtete. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um zwölf Prozent gerechnet. Im Oktober waren die Exporte lediglich um rund elf Prozent geklettert. Die Importe blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück und kletterten nur um 4,5 Prozent - etwas weniger noch als im Vormonat mit 4,7 Prozent. Das Handelsdefizit stieg verdoppelte sich auf 75 Milliarden US-Dollar.

Mit einem Zuwachs um 13,6 Prozent trägt der Außenhandel stark zur Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft bei. Da das bevölkerungsreichste Land das Coronavirus weitestgehend im Griff hat und nur noch vereinzelt Infektionen zählt, haben sich die wirtschaftliche Aktivitäten auch wieder normalisieren können. Während der Rest der Welt eine Rezession erlebt, wird China als einzige große Volkswirtschaft in diesem Jahr auch wieder ein Wachstum verzeichnen. Es wird mit einem Plus von rund zwei Prozent gerechnet./lw/DP/zb