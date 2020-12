FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" (Freiburg) zu Scholz/Corona-Hilfen/Kultur:

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Wahljahres könnte Scholz' Vorstoß an Dynamik gewinnen. Aber auch an Brisanz, und das weiß der Finanzminister. Denn der Streit zwischen Bund und Ländern um die Aufteilung der Kosten für die Hilfen wird anschwellen. Da geht's auch darum, wer als good cop in den Wahlkampfmarathon startet. Bei der Kultur will Scholz derjenige sein./yyzz/DP/mis