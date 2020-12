Die AMB Spa mit Hauptsitz in San Daniele del Friuli in Norditalien ist einer der führenden internationalen Anbieter von Verpackungslösungen für die Lebensmittelbranche. Kunden profitieren von innovativen Konzepten aus einer Hand, die den gesamten Verpackungsprozess abdecken: Vom Verpackungsdesign über Prototyping, Werkzeugfertigung, Hartfolien und flexible Folien mit Hochbarriere bis hin zu wasserbasierter Bedruckung beider Folienvarianten. Mit der Übernahme der deutschen PTS Prime Tray System aus Gauting in Bayern Anfang 2020 hat das Unternehmen seine Marktposition in der DACH-Region gestärkt ...

