Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns A. H. Belo Corporation (ISIN: US0012821023, NYSE: AHC) erhalten eine Dividende in Höhe von 4 US-Cents je Aktie für das erste Quartal 2021. Die Auszahlung erfolgt am 5. März 2021 (Record date: 12. Februar 2021). A. H. Belo wurde als Zeitungsverlag im Jahr 1842 in Galveston, Texas, gegründet. 1981 erfolgte der Gang an die Börse. ...

