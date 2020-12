Die Entwicklung fand gemeinsam mit Engel Austria und der Dr. Schneider Unternehmensgruppe statt. Ziel war es, einen Tisch normaler Größe zu konstruieren, der so dünn ist wie ein Ultrabook, einfach verstaut werden kann, aber mechanisch sehr belastbar ist. Der Tisch misst 41 cm in der Länge und 32 cm in der Breite, wobei seine Dicke von 5 mm an der Außenkante nach innen hin bis auf 10 mm zunimmt - das ist weniger als die halbe Dicke von herkömmlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...