Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Novemberhilfen werden nicht vor Januar ausgezahlt - Bild

Die Auszahlung der staatlichen Überbrückungshilfen an die Wirtschaft verzögern sich einem Zeitungsbericht zufolge bis in den Januar 2021. Der Grund dafür sei, dass das Software-Tool zur Antragsbearbeitung noch nicht fertiggestellt sei, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. "Der derzeit mit dem Dienstleister vereinbarte Zeitplan sieht vor, dass mit der Antragsbearbeitung möglichst im Dezember begonnen werden kann und Auszahlungen im Januar erfolgen können", zitierte die Zeitung aus der Antwort.

Ryanair klagt gegen Staatshilfen für Lufthansa und Condor

Der irische Billigflieger Ryanair klagt vor dem Gerichtshof der EU gegen staatliche Coronahilfen für Fluglinien. Zu den Verfahren gehören auch die Unterstützungen für die Lufthansa und Condor, sowie ein Kredit für die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines. Das bestätigte Ryanair der Wirtschaftswoche. "Wir haben bereits im November Rechtsmittel eingelegt gegen die staatlich garantieren Kredite für Condor", erklärte Ryanair. "Wir bereiten gegenwärtig ein Verfahren gegen die Hilfe für die Lufthansa vor."

VW-Chef Diess rechnet mit marktreifen Roboterautos ab 2025

Volkswagen-Chef Herbert Diess erwartet, dass autonome Autos schon in wenigen Jahren marktreif sind. "Ich rechne damit, dass es zwischen 2025 und 2030 marktreife, autonom fahrende Autos geben wird", sagte er im Interview mit der Wirtschaftswoche. Der Grund dafür sei, dass sich bei den benötigten Computerchips "die Leistungsfähigkeit alle 18 Monate verdoppelt".

Sparkassen verzeichnen schnelles Wachstum bei Apple-Pay-Nutzern

Seit auch Sparkassen-Girocards für Apple Pay verwendet werden können, hat sich die Zahl der Nutzer dieser kontaktlosen Zahlweise per Handy in Deutschland deutlich erhöht. "Die Sparkassen werden im Dezember über 1,5 Millionen Apple-Pay-Nutzer haben, das sind nochmals dreimal mehr als im August", sagte Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey im Gespräch mit der Welt am Sonntag. Damit nannte das Unternehmen zum ersten Mal konkrete Zahlen.

USA fordern Moratorium für Nord Stream 2

Die Berliner US-Botschaft hat die Bundesregierung aufgerufen, einen vorübergehenden Stopp der Bauarbeiten an der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 zu erwirken. "Jetzt ist der Zeitpunkt für Deutschland und die EU, ein Moratorium für den Bau der Pipeline zu verhängen", sagte die geschäftsführende US-Botschafterin, Robin Quinville, dem Handelsblatt. Dies würde ein deutliches Zeichen setzen, dass Europa "das anhaltende bösartige Verhalten Russlands nicht länger hinnimmt".

US-Regierung und Tiktok weiter ohne Einigung - AFP

Die US-Regierung und die Videoplattform Tiktok haben sich am Freitagabend wenige Stunden vor dem Ablauf einer Frist nicht über die Zukunft der App in den USA einigen können. Wie es aus informierten Kreisen hieß, sollen die Gespräche aber weitergehen. Die rund 100 Millionen US-Nutzer sollen demnach die Kurzvideo-Plattform des chinesischen Konzerns Bytedance in den USA zunächst weiter verwenden können.

