FRANKFURT (Dow Jones)--Zalandos Co-CEO Rubin Ritter will sein Amt zur Hauptversammlung im kommenden Jahr aufgeben. Wie der Berliner Online-Modehändler am Sonntag mitteilte, hat Ritter die Vorsitzende des Zalando-Aufsichtsrats, Cristina Stenbeck, über seinen Wunsch informiert. Stenbeck kündigte an, der Aufsichtsrat werde gemeinsam mit Ritter an der vorzeitigen Aufhebung seines bis November 2023 laufenden Vertrags arbeiten.

Ritter sagte, er und seine Frau seien sich einig, dass "in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll". Er wolle sich nach 11 Jahren, in denen Zalando Priorität hatte, mehr seiner Familie widmen.

"Der Aufsichtsrat bedauert Rubins Entscheidung, aber wir haben für seine persönlichen Motive höchsten Respekt", sagte Stenbeck. "Wir schätzen Rubins Transparenz und Offenheit, die dem Aufsichtsrat und dem Unternehmen ausreichend Zeit für die Übergangsphase geben."

Ritter, Robert Gentz und David Schneider führen seit 2010 den im MDAX notierten Konzern als gleichberechtigte Co-CEOs. Gentz und Schneider werden nach Ritters Ausscheiden Europas größten Online-Modehändler weiter als Co-CEOs leiten.

December 07, 2020

