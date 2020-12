7. Dezember 2020 - (BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/oceanagold-update-on-the-latest-developments-outlook-with-significant-production-increase/ ) wurde darüber informiert, dass das Präsidentenamt der Philippinen das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen ("DENR") angewiesen hat, mit dem Unternehmen und dem Finanzministerium ("DoF") zusammenzuarbeiten, um die Erneuerung des Abkommens über finanzielle oder technische Hilfe ("FTAA") abzuschließen.

Dies folgt auf die kürzlich erfolgte Erteilung einer Certification of Non-Overlap ("CNO") an das Unternehmen, die besagt, dass sich das FTAA-Gebiet außerhalb des angestammten Gebiets der indigenen Kulturgemeinschaften/Indigenen Völker befindet.

Die FTAA des Unternehmens wird von den Bewohnern der örtlichen Gemeinden in und um die Didipio-Mine, einschließlich der indigenen Völker, nachdrücklich unterstützt. Das Unternehmen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit der nationalen Regierung mit dem Ziel, die Erneuerung des FTAA abzuschließen.

Als Auftragnehmer der philippinischen Regierung und verantwortungsbewusster multinationaler Bergbauunternehmer ist das Unternehmen bereit und wartet darauf, den Didipio-Betrieb wieder aufzunehmen und weiterhin zur Erholung der Philippinen nach COVID-19 beizutragen.

Das Unternehmen wird den Markt im Rahmen des Erneuerungsprozesses der FTAA weiterhin informieren.

- ENDE -

Von Chris Hansen, Sekretär der Acting Company, zur Freigabe für den Markt autorisiert.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Seit 30 Jahren tragen wir zu Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und hohe Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere weltweite Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine branchenführende Pipeline organischer Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio etablierter Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland sowie die Goldmine Haile in den Vereinigten Staaten von Amerika.

