Die neuartigen Polymere kommen zunächst in dem Dicht- und Klebstoff Sikaflex zum Einsatz sowie in Flüssigmembranen, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Dafür wurden im Werk Düdingen im Kanton Freiburg Erweiterungsinvestitionen vorgenommen.Die neuen Produkte hätten ein verbessertes Leistungsprofil, seien langlebiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...