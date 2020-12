Zürich (awp) - Die Hypothekarbank Lenzburg hat über ihre Tochtergesellschaft HBL Finanz die Lusee AG gegründet. Das Start-up werde die Technologie für neuartige Anwendungen im Beratungskontext an Unternehmen im Finanzsektor und in anderen Branchen entwickeln und vertreiben, teilte die Bank am Montag mit. Die Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...