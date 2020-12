Zusammen bieten sie in ganz Europa, Afrika und dem Nahen Osten kundenspezifische Videolösungen an

Vonage (Nasdaq: VG), einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, der Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation unterstützt, gibt eine strategische Partnerschaft mit Yameo bekannt. Der niederländische Software-Hersteller Yameo weist mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT-Entwicklung, Support und Wartung für Kunden aus aller Welt vor. Das Unternehmen entwickelt erweiterte IT-Systeme, die auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten von Back- und Front-End-Lösungen bis hin zu mobilen Apps. Im Rahmen dieser Partnerschaft bietet Yameo seinen Kunden zuverlässige, individualisierbare Videolösungen an, die auf der Vonage Video API basieren.

Mit der Vonage Video API können Unternehmen in beliebigen Mobil-, Web- oder Desktop-Anwendungen problemlos individuelle Videoangebote erstellen. Integriert in Lösungen von Yameo ermöglicht die Vonage Video API weltweit operierenden Unternehmen aus dem Versicherungs-, Gesundheits-, Einzelhandels- und Finanzsektor sowie aus dem Non-Profit-Bereich, einen reibungslosen Wechsel von persönlich bereitgestellten Services zu Remote-Services, ohne dass dabei Videokonferenzsoftware anderer Anbieter genutzt werden muss.

Die deutsche Fahrzeugprüfgesellschaft DEKRA ist Kunde von Yameo und nutzt die Vonage Video API als Basis für das neue, optimierte Tool i2i für Ferngutachten. Es erlaubt Versicherungsmitarbeitern auch während der durch die COVID-19-Pandemie erforderlichen Abstandsregeln und sonstigen Einschränkungen von jedem Ort aus schnell, einfach und zuverlässig Sichtkontakt mit den Versicherten aufzunehmen auf unbedenkliche und verantwortliche Weise.

"Durch ihre Partnerschaft können Vonage und Yameo, effektive und maßgeschneiderte Softwarelösungen anbieten, die auf die innovative Kommunikationsplattform von Vonage setzen", so Maciej Krajewski, CEO von Yameo. "Vonage ist ein im Videobereich führender Anbieter. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden den Zugang zur Plattform von Vonage anbieten können, damit diese auf schnelle, einfache Weise Fernkommunikationslösungen entwickeln und integrieren können, die den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht werden."

"Die COVID-19-Pandemie hat die Art und Weise, wie Geschäfte getätigt werden, grundlegend verändert und den digitalen Wandel für Unternehmen aus aller Welt beschleunigt", so Omar Javaid, President der Vonage API Platform Group. "Unternehmen müssen mithilfe von Technologie neuartige Lösungen entwickeln, die virtuelle Verbindungen und die Bereitstellung von Remote-Dienstleistungen ermöglichen, um die Nachfrage ihrer Kunden zu befriedigen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Yameo die Kunden dabei zu unterstützen, genau dieses Ziel zu erreichen."

Vonage (Nasdaq:VG), einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, hilft Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Die Vonage-Plattform ist voll programmierbar und ermöglicht die Integration von Video-, Voice-, Chat-, Messaging- und Verifizierungsfunktionen in vorhandene Produkte, Workflows und Systeme. Auf ihr basieren die voll programmierbaren Unified-Communications- und Contact-Center-Lösungen von Vonage, mit denen die Unternehmen ihre Arbeits- und Kommunikationsweise standortunabhängig umgestalten können. Sie sorgen für eine enorme Flexibilität und stellen die betriebliche Kontinuität sicher.

Der Hauptsitz der Vonage Holdings Corporation befindet sich in New Jersey, USA. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in den USA, Europa, Israel, Australien und Asien. Folgen Sie uns auf Twitter www.twitter.com/vonage) oder werden Sie Vonage-Fan auf Facebook: facebook.com/vonage. Abonnieren Sie uns auf YouTube: www.youtube.com/vonage.

Weitere Informationen zu Vonage finden Sie hier: https://www.vonage.com/

