Seit Jahren wird beschworen, es genüge, an der Börse in einige wenige Blue Chips zu investieren, dann das Depot ruhen zu lassen und einige Jahre später wieder darauf zu schauen und prächtige Gewinne zu realisieren. Ja, es ist auch im Jahr 2020 durchaus etwas Wahres dran an dem Bonmot des Börsenweisen André Kostolany: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Es stimmt: Geduld zahlt sich aus an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...