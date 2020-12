Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA herrscht weiter sehr gute Stimmung. Die Wall Street eilt von Hoch zu Hoch. Der deutsche Aktienmarkt kann da nicht ganz mithalten. Auch heute deutet sich erst einmal ein ruhiger Handelsstart an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Walt Disney, Amazon, Pfizer, BioNTech, Volkswagen, Infineon und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.