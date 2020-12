Die News zu Impfstoffen haben dazu geführt, dass Value-Aktien wieder gestiegen sind, die von der Pandemie betroffen waren. Doch die Erholung kann schwächer werden oder sich sogar in Luft auflösen. Es gibt kurzfristige Risiken wie zum Beispiel mögliche Verzögerungen bei der Verteilung der Impfstoffe. Oder die Impfprogramme werden am Ende nicht so effektiv sein wie erhofft. In diesen Fällen könnte es erneut zu Abverkäufen kommen. Investoren, die zum günstigen Kurs bei diesen Aktien eingestiegen sind, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...