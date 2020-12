Goldman Sachs bleibt für Daimler bullish. Am zweiten Tag der Automobil-Fachkonferenz der US-Investmentbank sei der Grundtenor ähnlich positiv gewesen wie zum Auftakt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der Corona-Einschränkungen habe Daimler angemerkt, dass sich die Profitabilität der Pkw-Sparte in diesem Jahr im oberen Bereich des Zielbandes bewegen könnte.Daimlers S-Klasse dürfte dem Konzern 2021 nur teilweise Rückenwind geben, während der Elektrofahrzeug-Anteil ...

