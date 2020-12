München (ots) -"In der Familie II" (BR/WDR) war nach der "Tagesschau" meistgesehene Sendung am SonntagDen zweiten Teil der Doppelfolge zum 50-jährigen Jubiläum des "Tatort" sahen 8,744 Mio. Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 24,5 Prozent. Damit war der "Tatort" nach der "Tagesschau", die allein im Ersten 9,276 Mio. sahen, die meistgesehene Sendung am gestrigen Sonntag. Auch beim jüngeren Publikum konnte der zweite Teil von "In der Familie" punkten: 2,329 Millionen der 14- bis 49-Jährigen verfolgten die Fortsetzung des Jubiläums-"Tatort", das entspricht einem Marktanteil von 21,8 Prozent.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Der ,Tatort' hat gestern einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er ein singuläres Ereignis im deutschen Fernsehen ist: Nicht nur, weil so viele Menschen mit dabei waren, um die Fortsetzung der Jubiläums-Folge vom letzten Sonntag zu sehen. Sondern weil diese Fortsetzung so überraschend und so ungewöhnlich war und eine ganz neue Sichtweise auf die Geschichte und die handelnden Personen warf, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer hier 90 Minuten lang einen echten Krimi erleben durften: ein Wechselbad der Gefühle und ein menschliches Drama im wahrsten Sinne. Ich danke dem gesamten Team, ganz ausdrücklich aber den beiden Regisseuren Dominik Graf für Teil I und Pia Strietmann für Teil II, die mit dieser atemberaubenden Doppelfolge Maßstäbe gesetzt und ein würdiges Jubiläum für die 'Tatort'-Reihe inszeniert haben."Dr. Reinhard Scolik, Programmdirektor Kultur Bayerischer Rundfunk:"Das Jubiläum ,50 Jahre Tatort' war ein bundesweit wahrgenommenes Fernsehhighlight - der zweite Teil von ,In der Familie', inszeniert von Pia Strietmann, hat noch einmal unterstrichen, dass die Erzählkunst und Dynamik des Formats ,Tatort' ungebrochen ist. Ich möchte dem ganzen Team danken, das diesen spannenden und bildgewaltigen Film unter erschwerten Bedingungen realisiert hat. Die Zusammenarbeit war eine besondere Herausforderung, die mit Bravour gemeistert wurde. Dafür meinen herzlichen Glückwunsch."In den Hauptrollen von Teil II des "Tatort: In der Familie" spielten Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl, Ferdinand Hofer, Jörg Hartmann sowie Emma Preisendanz, Beniamino Brogi, Emiliano de Martino, Paolo Sassanelli, Barbara Romaner und Valentin Mirow. Die Drehbücher für die "Tatort"-Doppelfolge "In der Familie" stammen von Bernd Lange ("Requiem", "Was bleibt", "Das Verschwinden"). Regie führten Dominik Graf (Teil I) und Pia Strietmann (Teil II). Produzent beider Filme ist Michael Polle, X Filme Creative Pool. Die Redaktion liegt gemeinschaftlich bei Stephanie Heckner (BR) und Frank Tönsmann (WDR).Der TATORT in der ARD-Mediathekwww.ardmediathek.de/ard/tatort/ (http://www.ardmediathek.de/ard/tatort/)Zum Jubiläum hat der "Tatort" einen eigenen Auftritt in der ARD-Mediathek bekommen, mit allen verfügbaren Videos zu den "Tatort"-Folgen, die im Ersten und in den Dritten Programmen gesendet werden. Von Erstausstrahlungen bis hin zu Klassikern, begleitenden Extras und Einblicken in die Dreharbeiten wartet ein umfangreiches Videoangebot. Übersichtlich gebündelt nach Teams und Städten kommen Krimifans hier auf ihre Kosten.Außerdem gibt es online only seit dem 20. November die "Tatort"-Mockumentary "How to Tatort", sechs Teile à zehn Minuten, in denen das neue Bremer Team vor seinem ersten Einsatz 2021 im Ersten in ungewöhnlicher Weise unter Beweis stellt, dass es das Zeug zum 'Tatort' hat.Teil I der Jubiläums-Doppelfolge "In der Familie" ist bis einschließlich 29. Mai 2021, Teil II bis einschließlich 6. Juni 2021 in der ARD-Mediathek abrufbar.Die TATORT-Homepagewww.tatort.de (http://www.tatort.de)Nicht nur im Fernsehen, auch in der digitalen Welt ist der "Tatort" eine der erfolgreichsten und beliebtesten Marken der ARD. Die zentrale Anlaufstelle im Netz heißt www.tatort.de. Hier finden Krimi-Fans alle Informationen rund um den "Tatort". Zum Jubiläum gibt es neben einer multimedialen Web-Dokumentation, die auf die Erfolgsgeschichte zurückblickt, auch ein umfangreiches Webspecial.Der TATORT auf Social Mediawww.facebook.com/Tatort (http://www.facebook.com/Tatort)twitter.com/tatort (https://twitter.com/tatort)www.instagram.com/tatort/ (http://www.instagram.com/tatort/)Das "Tatort"-Jubiläum wird auch nach allen Regeln der - digitalen - Kunst gefeiert. Die Community kann auf www.tatort.de (http://www.tatort.de) und den "Tatort"-Kanälen bei Twitter, Facebook und Instagram selbst ermitteln und bei sogenannten Crimini-Cases kleine Kriminalfälle lösen, die alle im Zusammenhang mit dem "Tatort" stehen. Wer Augmented Reality liebt, kann die berühmte Umrisszeichnung eines Tatorts ins heimische Wohnzimmer projizieren. Darüber hinaus gibt es "Tatort"-Clips der ganz besonderen Art.Das TATORT-Jubiläum in der ARD-AudiothekMit der Folge "Taxi nach Leipzig" (NDR) startete am Sonntag, 29. November 1970 der "Tatort" im Ersten. Seit 25. November 2020 ist in der ARD-Audiothek eine Hörfassung dieses ersten "Tatort" mit dem Hamburger Kommissar Paul Trimmel (Walter Richter) verfügbar. Der Podcast basiert auf dem Fernsehfilm und enthält alle Original-Stimmen der Schauspieler*innen, Geräusche und Musik des Films. Hinzu kommt ein Erzähler, der durch die Handlung der Geschichte führt und einen Einblick in das Gefühlsleben der Figuren gibt.