Die japanische Sonde hat Staub und Steinchen erfolgreich an ihren Heimatplaneten geschickt. Vor sechs Jahren war sie zu dem 290 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden aufgebrochen. Die nur 40 Zentimeter große Kapsel beinhaltet voraussichtlich rund 100 Milligramm Gesteinsproben. Sie trat gestern um 6:29 Uhr MEZ in die Atmosphäre ein und landete in Australien. Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa barg die erste Probe überhaupt, die von unter einer Asteroiden-Oberfläche stammt. Die Forscher bezeichnen sie als "Schatztruhe", berichtet Gizmodo. Die Kapsel selbst sei zunächst ...

