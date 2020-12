Heute fällt eine Entsheidung, die für die Realwirtschaft in Europa große Konsequenzen haben wird - und damit wohl auch für die Aktienmärkte. Denn heute wird sich entscheiden, ob Großbritannien mit oder ohne Deal aus der Heute fällt eine Entsheidung, die für die Realwirtschaft in Europa große Konsequenzen haben wird - und damit wohl auch für die Aktienmärkte. Denn heute wird sich entscheiden, ob Großbritannien mit oder ohne Deal aus der EU ausscheiden wird, und derzeit sieht es eher nicht so gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...