FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America hat den zuletzt eher kraftlosen Covestro-Aktien am Montag ein wenig frischen Schwung verliehen. Sie stiegen am Vormittag in einem schwachen Gesamtmarkt um 0,72 Prozent auf 46,17 Euro.

Bank-of-America-Analyst Matthew Yates rechnet damit, dass die Profitabilität des Kunststoffkonzerns sich schneller erholt als gemeinhin erwartet. Er hob das Kursziel von 48 auf 58 Euro an und stufte die Papiere daher von "Neutral" auf "Kaufen" hoch.

Die Aussicht auf eine Erholung des Geschäfts hatte die Aktien des Spezialchemiekonzerns in den vergangenen Monaten kräftig angetrieben. Seit dem Rekordtief im März hat sich der Kurs mittlerweile verdoppelt, allerdings geriet die Erholung jüngst ins Stocken./mis/zb