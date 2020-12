Dass Bosch auch der Brennstoffzelle eine tragende Rolle in einer emissionsfreien Zukunft zubilligt, ist bekannt. Schließlich hat sich das Unternehmen rechtzeitig bei den Entwicklern Ceres Power und PowerCell Sweden positioniert. Mit dem britischen Brennstoffzellen-Spezialisten an der Seite will Bosch nun im Jahr 2024 eine Serienfertigung starten.Dem Vernehmen nach wird die Partnerschaft mit Ceres Power vertieft. Bis 2024 will Bosch einen dreistelligen Millionenbetrag in die Festoxid-Brennstoffzelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...