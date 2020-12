Berlin (ots) - Digitale Unterhaltung boomt, und nicht nur in diesem Jahr ist das Hörbuch eines der beliebtesten Medien, um gute Geschichten zu genießen. Streaming-Anbieter BookBeat hat auch in diesem Jahr wieder ausgewertet, welche Hörbücher am meisten gehört wurden und welche die am meisten nachgefragten Autoren waren."Wie auch in der gemeinsam mit Media Control herausgebrachten monatlichen Chartsliste werten wir dabei die tatsächlich gehörten Stunden aus. Mit welcher Stimme im Ohr haben unsere Kunden und Kundinnen die meiste Zeit verbracht in diesem Jahr? Und welche Autoren haben sie die meisten Stunden begleitet? Immerhin hört ein BookBeat-Nutzer durchschnittlich fast eine Stunde Hörbuch jeden Tag über unseren Service", erläutert Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.Ähnlich wie beim Streaming von Filmen, sind auch im Hörbuch-Streaming Serien besonders erfolgreich: Neun Titel aus den Top 10 bei BookBeat gehören zu einer Serie oder einer Reihe. "Serien und Reihen laden zum Binge-Listening ein, und das funktioniert natürlich im Rahmen eines Streaming-Modells, bei dem es keine zeitliche Limitierung gibt, besonders gut. Die Sehnsucht nach einem Eintauchen in gute Geschichten war in diesem herausfordernden Jahr vielleicht besonders groß: Die Gesamtanzahl der bei BookBeat gehörten Stunden hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht!" ergänzt Kathrin Rüstig.Beliebteste Kategorien sind Romance, Thriller und Humor, Autoren wie Mona Kasten, Chris Carter und Marc-Uwe Kling führen die Charts der meistgehörten Autoren an. Die Top 10 Liste der Sprecher weist männliche und weibliche Sprecherstimmen in gleicher Verteilung auf, darunter u.a. Uve Teschner, Dagmar Bittner, Johannes Steck, David Nathan und Milena Karas.Die Autoren und Autorinnen, mit denen die BookBeat Hörer und Hörerinnen die meiste Zeit verbrachten:1. Mona Kasten2. Chris Carter3. Colleen Hoover4. Marc-Uwe Kling5. Sarah J. Maas6. Kelly Oram7. Lilly Lucas8. Samantha Young9. Jennifer L. Armentrout10. Simon Beckett Die erfolgreichsten Titel des Jahres 2020 (nach gehörten Stunden) sind:1. Verity - Colleen Hoover2. Cinder & Ella - Kelly Oram3. New Beginnings (Green Valley Love 1) - Lilly Lucas4. Cinder & Ella - Happy End - und dann? - Kelly Oram5. It Was Always You (Blakely Brüder 1) - Nikola Hotel6. Dream Again (Again Reihe 5) - Mona Kasten7. Crazy in Love - Emma Winter8. New Promises (Green Valley Love 2) - Lilly Lucas9. Die Känguru-Chroniken - Marc-Uwe Kling10. Begin Again (Again-Reihe 1) - Mona Kasten Die Sprecherlieblinge, mit denen die BookBeat-Hörer*innen die meisten Stunden verbrachten:1. Dagmar Bittner2. Uve Teschner3. Johannes Steck4. Sandra Voss5. Marc-Uwe Kling6. Milena Karas7. Ann Vielhaben8. Maximilian Artajo & Nora Jokhoscha9. Yara Blümel10. David Nathan Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne: Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin BookBeat GmbH, kathrin.ruestig@bookbeat.com (mailto:kathrin.ruestig@bookbeat.com)Pressekontakt:Kathrin RüstigGeschäftsführerinContent, Licensing, PRkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133196/4783715