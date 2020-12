Die deutsche Industrie hat ihre Produktion auch im Oktober gesteigert und sich damit bereits den sechsten Monat in Folge erholt. Besonders positiv stellt sich die Lage in der Autoindustrie dar, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In der Autoindustrie fiel der Produktionsanstieg besonders stark aus. In der größten Branche des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Oktober um 9,9 Prozent im Monatsvergleich zu. Innerhalb der Industrie nahmen die Produktion von Vorleistungsgütern vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...