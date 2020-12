DJ EU-Staaten wollen neue Halbleiter-Allianz gründen

BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Digitalminister wollen europäische Unternehmen im Bereich Mikroprozessoren und Halbleitertechnologien stärker vernetzen. Elf Mitgliedstaaten haben dazu eine gemeinsame Erklärung für eine europäische Initiative unterzeichnet, teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Vorfeld einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen mit. Dieses soll analog der sogenannten IPCEI (Important Project of Common European Interest) im Bereich Batterien und Wasserstoff aufgebaut werden "und insgesamt dazu beitragen, dass wir in diesem entscheidenden Bereich Rückstand aufholen", so Altmaier.

Es wäre bereits das zweite IPCEI in diesem Bereich. Das erste Mikroelektronik-IPCEI, das die EU Ende 2018 genehmigte, umfasst 29 Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien, darunter Bosch, Infineon oder Carl Zeiss.

Bei dem heutigen Videotreffen wollen sich die Minister für Telekommunikation und Digitales auch über den Verordnungsvorschlag für eine europäische Daten-Governance austauschen, den die Europäische Kommission am 25. November im Rahmen der europäischen Datenstrategie vorgelegt hat. Inhaltlich soll es um die leichtere Datennutzung und -teilung für Forschungszwecke, aber auch um die Förderung innovativer Geschäftsmodelle in Europa gehen. Außerdem beraten die Minister laut Altmaier über die Verordnung zur Aufstellung des Programms digitales Europa, die die nächsten sieben Jahre umfasst.

Der CDU-Politiker kündigte auch einen gemeinsamen Vorschlag des Europäischen Rates für die Cybersicherheit vernetzter Geräte an. "Wir alle sind uns einig, dass wir es hier mit einer der größten Sicherheitsherausforderungen der nächsten Jahre zu tun haben", betonte Altmaier. Ziel seien verbindliche Cybersicherheits-Anforderungen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2020 04:13 ET (09:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.