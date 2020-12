In diesem befinden sich elf Wohnimmobilien in Italien und elf Büroliegenschaften in Polen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Bruttowert der Liegenschaften betrage 500 Millionen Euro.Die Immobilien in Italien befinden sich den Angaben zufolge in den grössten urbanen Zentren, so in Mailand, Tom und Turin, heisst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...