Die Familien haben während der durch das Coronavirus verursachten Lockdown-Maßnahmen "überschüssige Ersparnisse" in Höhe von 100 Millionen GBP angesammelt und geben diese bereits aus. Der Ökonom Andy Haldane von der Bank of England, sprach in einem Exklusivinterview mit Mail Online und fügte hinzu, dass eine landesweite Ausgabewelle die stockende Wirtschaft ...

