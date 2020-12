Frankfurt (ots) - Deutschland, das Land der Bohrer und Bastler? Laut einer aktuellen Studie von Gelbe Seiten in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Mente>Factum[1] erledigen 32 Prozent der Deutschen Arbeiten und Reparaturen im Haus in der Regel selbst. Allerdings scheut sich auch jeder Vierte nicht, einen Handwerker zu beauftragen. 40 Prozent entscheiden je nach anstehendem Projekt und Umfang spontan. Denn darauf kommt es auch an: Während mit 90 Prozent die deutliche Mehrheit bei der Wohnungs- und Gebäudereinigung selbst Hand anlegt und 71 Prozent auch die Innenrenovierung in Eigenregie übernehmen, wird bei Projekten, die spezielles Fachwissen erfordern, häufig der Handwerker gerufen. So setzen bei Arbeiten im Bereich Heizungsbau 98 Prozent lieber auf einen Experten, 68 Prozent holen sich bei Elektroarbeiten Unterstützung und 64 Prozent lassen sich bei der Außenrenovierung helfen. Bei Sanitärarbeiten wenden sich 61 Prozent lieber an einen Fachmann.Selbstentfaltung im Garten, fachmännische Beratung in Sachen SteuerDer Garten ist für die Deutschen nicht nur eine Oase der Ruhe und Erholung, sondern auch ein Ort, um körperlich aktiv zu sein und sich kreativ auszutoben: 84 Prozent der Gartenbesitzer, bei denen einfache Pflanz- oder Gestaltungsarbeiten anstehen, übernehmen diese Aufgaben daher am liebsten selbst. Auch bei diffizileren Projekten wie Stein-, Holz- oder Lackierarbeiten bevorzugen mit 58 Prozent mehr als die Hälfte eine Umsetzung ohne professionelle Unterstützung.An Bedeutung gewinnt der Fachmann, wenn es ums Geld geht: Steht die Erledigung der Steuererklärung an, verlassen sich 45 Prozent lieber auf einen Dienstleister. Bei der Auswahl von Versicherungen lässt sich immerhin ein Viertel der Befragten von einem Experten beraten.Heimwerker setzen auf Online-RatgeberOb man sich die Umsetzung eines Projekts zutraut, hängt natürlich auch immer von der eigenen Erfahrung und Expertise in dem jeweiligen Bereich ab. Doch wo informieren sich Hobby-Handwerker eigentlich am liebsten? Laut Befragung liegen hier Online-Ratgeber, wie sie zum Beispiel auf gelbeseiten.de (http://www.gelbeseiten.de/) zu finden sind, ganz vorne. So nutzt fast jeder zweite Heimwerker (49 Prozent) derartige Angebote, um sich auf die anstehenden Arbeiten gezielt vorzubereiten und das eigene Fachwissen zu erweitern.45 Prozent setzen zudem auf Ratschläge von Freunden und Bekannten, während 30 Prozent sich Video-Anleitungen, z. B. auf YouTube, anschauen. Ratgeber-Bücher hingegen sind nur für 27 Prozent relevant. 26 Prozent informieren sich in Heimwerker-Foren oder auf entsprechenden Blogs.[2]Die eigenen Fertigkeiten überschätzt? Auf den Fachmann ist VerlassDas ist wohl jedem schon einmal passiert: Nach der selbst erledigten Reparatur oder dem in Eigenregie umgesetzten Projekt muss man sich eingestehen, dass das Ergebnis nicht wirklich zufriedenstellend ist. So hat die Umfrage von Gelbe Seiten ergeben, dass bei Sanitärarbeiten rund 64 Prozent der bisherigen Heimwerker in Zukunft lieber einen Fachmann beauftragen möchte. Bei Schreinerarbeiten sind es 43 Prozent, die beim nächsten Mal auf einen Experten setzen wollen, und bei Elektroarbeiten 50 Prozent. Und auch bei den Hobby-Gärtner würden 26 Prozent die Gestaltung ihrer grünen Oase künftig doch lieber einem Fachmann überlassen.Besonders erfreulich: Die Ergebnisse zeigen, dass Verbraucher in allen Bereichen auf die Qualitäten der Dienstleister und des deutschen Handwerks zählen können. Von den Befragten, die von Anfang an einen Fachmann beauftragt haben, möchten im Bereich Sanitär 98 Prozent auch in Zukunft dabeibleiben, bei Elektroarbeiten würden sich 97 Prozent wieder so entscheiden und bei Schreinerarbeiten 92 Prozent.Schnelle Vermittlung von Dienstleistern durch Gelbe SeitenEgal, welche Arbeiten anstehen - mit dem Vermittlungsservice von Gelbe Seiten können Verbraucher direkt online nach einem Dienstleister suchen und erhalten innerhalb kürzester Zeit Angebote von interessierten Fachleuten aus ihrer Nähe. Dr. Uwe Breier, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH, erklärt: "Wir sind sehr froh, diesen Service seit April dieses Jahres anbieten zu können. Mittlerweile sind verschiedenste Branchen vertreten, sodass jeder Nutzer den passenden Dienstleister für sein Projekt findet. Als vertrauensvolle Marke ist es uns wichtig, Verbrauchern mit unseren Produkten einen umfassenden Mehrwert zu bieten. Der Vermittlungsservice von Gelbe Seiten ist daher nicht nur eine sinnvolle Alternative zur oftmals langwierigen Suche nach einem Fachmann, sondern gibt den Nutzern auch zusätzliche Sicherheit bei der Auswahl und Buchung."[1] Mente>Factum, repräsentative Befragung von 1.003 Personen ab 18 Jahren, Q4/2020[2] Mehrfachnennungen möglichÜber Gelbe SeitenGelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de (http://www.gelbeseiten.de) sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 700 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020, In Auftrag gegeben von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH.