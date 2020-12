DJ Bitkom: Corona-Hilfen für Wirtschaft laufen noch nicht rund

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Unternehmen zeigen sich unzufrieden mit der Bereitstellung der staatlichen Corona-Hilfen. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass es bei der Antragstellung für die Vielzahl der Corona-Hilfsprogramme häufig hapert.

So geben fast zwei Drittel (62 Prozent) der 605 befragten Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern in Deutschland an, dass sie wegen Corona mindestens eine Form von staatlicher Hilfe beantragt haben, wie zum Beispiel Soforthilfe-Kredite oder vereinfachtes Kurzarbeitergeld.

Aber nur jedes Zweite war mit dem Prozess der Beantragung zufrieden. 92 Prozent beklagen, dass es bei der Antragstellung technische Probleme wie eine zeitweise Nichterreichbarkeit der Website gegeben habe.

"Die Corona-Pandemie hat uns die Defizite der vergangenen Jahre und Jahrzehnte bei der Digitalisierung deutlich vor Augen geführt. Gerade in der Verwaltung dominieren vielerorts auch 2020 noch analoge Prozesse", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. "Wenn die Politik jetzt die Digitalisierung vorantreiben will, muss das insbesondere heißen: Ämter und Behörden wirklich digital aufstellen und zu Vorreitern der Digitalisierung machen."

Zumindest berichtet die Hälfte der Unternehmen, die Corona-Hilfen beantragt haben, dass die Antragstellung ausschließlich digital abgewickelt werden konnte. Weitere 28 Prozent konnten den Antrag größtenteils digital stellen, 13 Prozent teilweise und 4 Prozent sogar nur geringfügig digital. Dabei kritisieren drei Viertel eine zeitaufwendige Antragstellung, nur 25 Prozent fanden den Prozess einfach. Und nur jedes dritte Unternehmen sagt, die Hilfen seien schnell angekommen.

