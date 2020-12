Wien (www.anleihencheck.de) - Mit einem EUR-Primärmarktvolumen von EUR 13 Mrd. (davon sind EUR 12 Mrd. dem Dezember zuzurechnen) in der letzten Woche ist man bereits knapp an den Vorjahreswert für Dezember (EUR 13 Mrd.) herangerückt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Am Freitag habe es keine nennenswerte Emission zu beobachten gegeben. Darüber hinaus seien keine Mandatierungen zu Emissionen bekanntgegeben worden. Damit befinde sich derzeit kein EUR-Deal für diese Woche in der Pipeline. ...

