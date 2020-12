Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Covered Bond-Markt werden bereits die Weihnachtsferien eingeläutet, so die Analysten der DekaBank.Die Umsatztätigkeit sei ohnehin schon sehr gering gewesen, und da zum Jahresende auch noch die Neuemissionstätigkeit zurückgefahren werde, sei die Liquidität zusätzlich eingeschränkt. Wie schon im Vormonat sei es der EZB im November nicht gelungen, die Fälligkeiten in ihrem Portfolio zu ersetzen, sodass der Bestand erneut um etwa 1 Mrd. EUR gefallen sei. Die Spreads seien weiter gesunken und in den meisten Ländern würden die Risikoaufschläge bereits wieder unter dem Vorkrisen-Niveau handeln. In diesem Umfeld habe auch die EU ihre SURE-Bonds äußerst erfolgreich emittieren können, sodass schon jetzt Teile für das kommende Jahr vorfinanziert worden seien. Für die bisher emittierten knapp 40 Mrd. EUR neuen Bonds hätten Zeichnungswünsche von über 500 Mrd. EUR vorgelegen. Der immense Anlagebedarf internationaler Investoren werde zusammen mit dem Kaufprogramm der EZB die Spreads weiterhin auf sehr niedrigem Niveau halten. (Ausgabe Dezember 2020) (07.12.2020/alc/a/a) ...

