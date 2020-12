FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2640 (2450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 1060 (790) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 660 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEARNING TECHNOLOGIES TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PENDRAGON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 25 (8) PENCE - BERNSTEIN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6700 (5000) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA CUTS HSBC TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 426 PENCE - BOFA RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 6800 (6500) PENCE - BOFA RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 105 (70) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 440 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 345 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8898 (6181) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 105 (65) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1425 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 118.3 (114.3) P - 'SELL' - GOLDMAN RAISES MICRO FOCUS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 650 (335) PENCE - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WIZZ AIR TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 5000 PENCE - JPMORGAN CUTS ROTORK TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 310 PENCE - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 10300 (9800) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 6500 (6600) P - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 9900 (9400) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3050 (3000) P - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS SUPERDRY TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 300 (200) PENCE - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5475 (5050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1164 (1140) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY'



